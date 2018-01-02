Domagoj Vida bu akşam saat 17:00'de İstanbul'a geliyor

Bu akşam saat 17:00'de Atatürk Havalimanı'na inecek olan Vida, yarın sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Hırvat stoper, resmi imzaların atılmasının ardından da akşam saatlerinde takımın Antalya'daki kampına katılacak.

Tecrübeli futbolcu için Çarşamba günü Vodafone Park'ta özel bir imza töreni düzenlenecek. Vida, başkan Fikret Orman'ın da katılım göstereceği etkinlikte 4.5 senelik ve yıllık 3 milyon Euro maaşı içeren kontrata imzayı atacak.

Domagoj Vida, sonrasında Beşiktaş'ın devre arası kampına katılacak. Vida'nın 24 numaralı formayı giymesi bekleniyor.