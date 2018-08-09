Domagoj Vida bugün Arsenal'e imzayı atabilir

DÜNYA Kupası’ndaki performansıyla İngiliz kulüplerinin gözdesi haline gelen Vida’nın şu anda en ciddi alıcısı Arsenal. Savunmasında Hırvat stoper Lovren’in bulunduğu Arsenal, Vida’yı da alarak Hırvatistan defansının iki kilit oyuncusunu kadrosunda buluşturmak istiyor. Beşiktaş ise tok satıcı. ‘Gitse de kalsa da kazanan Beşiktaş olacak’ düşüncesi hakim. Görüşmeleri yürüten Başkan Fikret Orman’ın, İngiliz ekibine 20 milyon euro artı bonus önerdiği belirtiliyor. Bonuslarla birlikte Vida’nın değerinin 25 milyon euroyu bulması bekleniyor. Arsenal’in ise para artı takas talebi var. Elindeki oyunculardan bazılarını Beşiktaş’a verip, üste para da koyarak işi tatlıya bağlamak istiyor. İngiltere’de bugün transferin son günü. Ancak İngilizler olmasa da Vida’ya İtalya’dan gelen teklifler gündeme alınacak.

(Akşam)