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Domagoj Vida çalışmalara başladı

Ocak’ta katılacağı siyah-beyazlı takımı tanımak adına şimdiden çalışmalara başlayan tecrübeli yıldız, bu tavrıyla Başkan Orman ve ekibinin gönlünü fethetti.

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Dinamo Kiev'le sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan Domagoj Vida, ara transfer dönemi için anlaşmaya vardığı Beşiktaş'ı tanımak ve oyun yapısını anlamak için şimdiden araştırmalara başladı... Hırvat futbolcu, siyahbeyazlı yönetimden, incelemek için Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı maçların kasetlerini istedi.

"ÇOK İYİ BİR PROFESYONEL"

Vida'nın işini bu kadar ciddiye alması Başkan Fikret Orman ve ekibinin yüzünü güldürdü. Başkan Orman'ın yönetici arkadaşlarına, "Vida'nın bu tavrı çok iyi bir profesyonel olduğunun göstergesi. Demek ki onu transfer listemize alarak doğru bir hamle yapmışız. Takıma katıldığında gücümüze güç katacağına inanıyorum" dediği öğrenildi.

SIRA NEGREDO'DA!

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, siyah-beyazlı takımda birçok yıldız oyuncunun eski parlak günlerine döndüğünü ve sıranın Negredo'ya geldiğini söyledi. Albayrak, "Negredo büyük bir yıldız, çok çalışıyor. Ben inanıyorum ki çıkışı muhteşem olacak. Fenerbahçe maçında attığı nizami gol geçerli sayılsaydı, bugün farklı bir durum değerlendirmesi yapıyorduk" dedi.

Kaynak: Sabah

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