Domagoj Vida sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş Kulübü'nün anlaşma sağladığı Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, sağlık kontrolünden geçirildi.
Acıbadem Sports'da gerçekleştirilen sağlık kontrolünde Vida'ya detaylı bir dizi tetkik uygulandığı öğrenildi.
Domagoj Vida için saat 11.30'da, Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek. Törene Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katılacak..
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