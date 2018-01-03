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Domagoj Vida sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş Kulübü'nün anlaşma sağladığı Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, sağlık kontrolünden geçirildi.

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Acıbadem Sports'da gerçekleştirilen sağlık kontrolünde Vida'ya detaylı bir dizi tetkik uygulandığı öğrenildi.

Domagoj Vida için saat 11.30'da, Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek. Törene Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katılacak..

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