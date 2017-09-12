Domagoj Vida'nın Beşiktaş'a toplam maliyeti 14.9 milyon euro olacak
Beşiktaş'ın Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmaya hazırlandığı Domagoj Vida'nın maliyeti ortaya çıktı.
Ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'a bedelsiz imza atacak olan Domagoj Vida'nın maliyeti netleşti.
Siyah-Beyazlı yönetimin, Hırvat futbolcuya 1.5 milyon Euro imza parası vereceği öğrenildi.
Bunun yanı sıra Kartal'a 4,5 yıllık imza atacak Vida'nın ilk yıl 3.2 milyon Euro, ikinci yıl, 3.3 milyon Euro, üçüncü yıl için 3.4 milyon Euro ve son sezon da 3.5 milyon Euro kazanacağı kaydedildi.
Haberturk
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