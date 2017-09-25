Donald Trump'ın 'Maçlarda Amerikan Marşı okunurken protesto edenleri kovun' çağrısına NFL takımlarından sert tepki

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) bazı oyuncuların ülkede polislerin siyahilere davranışlarını ve sosyal adaletsizliği protesto için ulusal marş sırasında oturmalarına veya diz çökmelerine karşı Donald Trump'un açıklamalarına tepkiler sürüyor.

Golden State'in yıldızı Stephan Curry'nin ABD'de şampiyonların geleneksel Beyaz Saray ziyaretine katılmayacağını açıklaması ve Trump'un yanıtıyla alevlenen tartışmaya, LeBron James de katılmış, Trump'un başkanlığına sert göndermede bulunmuştu.

Son olarak Donald Trump, Alama'da yaptığı konuşmada, "NFL takım sahiplerinden bir tanesi, bayrağımıza karşı saygısızlık yapıldığında 'O, o... çocuğunu alın ve hemen saha dışına gönderin. Şimdi!. O kovuldu' dese hoşunuza gitmez miydi? dedi.

Trump'un çağrısının ardından oyuncular geri adım atmadı ve hafta sonunda oynanan tüm NFL maçlarında protesto gösterileri yapıldı. 200'ün üzerindeki NFL oyuncusu ulusal marş sırasında diz çöktü.

Daha önce Trump'ın başkanlık kampanyasına bağış yapan Jacksonvılle Jaguars'ın sahibi Shad Khan da, sahaya indi ve marş sırasında kol kola giren oyuncularına destek verdi.