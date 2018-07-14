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Donk: 21 maç oynamayı amaçlıyorum

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, kariyerini sarı-kırmızılı takımda sonlandırmak istediğini söyledi.

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentinde kamp  yapan sarı-kırmızılı takımın tecrübeli futbolcusu Donk, AA muhabirinin sorularını  yanıtladı.

Bu sezon 21 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Donk,  "21 maç oynamayı amaçlıyorum ama asıl amacım tüm sezonda oynamak. Takıma elimden  geldiğince yardımcı olmak ve kariyerimi de mümkünse Galatasaray’da sonlandırmak  istiyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörü Igor Tudor döneminde  forma şansı bulamamasıyla ilgili Donk, şunları kaydetti:

"Bu herkesin başına gelebilir ama benim tecrübe ettiğim çok zordu.  Futbol oynamak istiyorsunuz sizi birisi saha dışında tutunca sahaya geri dönmek  çok zor. Ailemin, takım arkadaşlarımın desteğiyle ve çok çalışmayla üstesinden  geldim ve yeni sözleşme imzaladım. Şimdi yeni başarılar için çok çalışma zamanı."

Fatih Terim döneminde yeniden şans bulması ve bu fırsatı iyi  değerlendirmesi hakkında Donk, "Teknik direktör sayesinde kazandığım güven ile  herkes sahada farklı bir oyuncu görüyor ama aynı kişiyim sadece kendime olan  güvenim arttı ve iyi sonuçlar alarak şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.

"Takım olarak kendimizi geliştiriyoruz"

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek  olması, hazırlık kampında o seviyeye ulaşma durumları hakkında ise Donk,  "Şampiyonlar Ligi seviyeyesine çıkabilmek için çok erken. Takım olarak kendimizi  geliştiriyoruz. Çünkü birçok oyuncu ayrıldı, genç oyuncularımız arttı ve  tecrübeli oyuncular olarak gençlere  desteğimizi arttırmalıyız." diye konuştu.

Akhisarspor ile 5 Ağustos'ta TFF Süper Kupa maçında karşılaşacaklarını  hatırlatan Donk, "İlk önemli maç Süper Kupa maçı ve ona odaklanmamız lazım.  Şampiyonlar Ligi'nde herkes oynamak istiyor. Ben 32 yaşındayım ve ilk defa  Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. O seviyede oynamak için herkesin çok çalışması  lazım." şeklinde görüş belirtti.

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