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Doping þoku! Bolt'un madalyasý geri alýnacak

2008 Pekin Olimpiyatlarý'nda Jamaika ile 4x100 metre takýmýnda yarýþan Carter'ýn doping yaptýðýnýn tespit edilmesi üzerine Bolt'un altýn madalyasýnýn geri alýnacaðý ifade edildi.

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Uluslararasý Olimpiyat Komitesinden (IOC), yapýlan açýklamada, 2008 Pekin Olimpiyatlarý'nda Jamaika ile 4x100 metre takýmýnda yarýþan Nesta Carter'ýn 2008 Pekin Olimpiyatlarý'nda alýnan numunesinin yeniden incelenmesi sonucunda yasaklý maddeye rastlandýðý bildirildi. 

Buna göre rekortmen atlet Usain Bolt ile Asafa Powell, Michael Frater ve Nesta Carter'ýn yer aldýðý 4x100 metre takýmýnýn organizasyondan diskalifiye edildiði ve kazanýlan altýn madalyalarýn geri alýnacaðý ifade edildi.

Bu kararla, 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatlarý'nda 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre takým yarýþýnda toplam 9 altýn madalya kazanan Usain Bolt'un gerçekleþtirdiði üçleme de bozulmuþ oldu.

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