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Dorin Rotariu için Galatasaray açıklaması

Galatasaray ile adı anılan Romen oyuncu Dorin Rotariu için transfer açıklaması geldi. Adrian Mutu, Dorin Rotariu ve Galatasaray hakkında konuştu.

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Adı Galatasaray ile anılan Dorin Rotariu Romanya'da açıklama geldi.

Dinamo Bükreş'in genel menajeri Adrian Mutu, Dorin Rotariu ve Galatasaray iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Mutu, Galatasaray ile herhangi bir görüşmeleri olmadığını söylerken ''Galatasaray ile ilgili bir şey bilmiyorum. Ben Galatasaray'dan kimseyle konuşmadım. Dinamo Zagreb'ten görüştüğüm yöneticiler oldu'' ifadelerini kullandı.

Son günlerde 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Dorin Rotariu'nun Galatasaray'a gelebileceği iddiaları gündeme gelmişti. Dorin Rotariu bu sezon Dinamo Bükreş formasıyla ligde 20 maça çıkarken 6 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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