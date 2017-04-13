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Dortmund otobüsüne saldıran örgüt DEAŞ çıktı

Federal Savcılık Sözcüsü Frauke Köhler, Dortmund takımının otobüsüne saldıran örgütün DAEŞ olduğunu ima etti.

  • Sabah
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Dortmund otobüsüne yapılan saldırı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten Federal Savcılık Sözcüsü Frauke Köhler, iki kişinin kaldığı bir eve baskın düzenlendiğini ve bir kişinin gözaltına alındığını söyledi.

ŞÜPHELER DEAŞ'IN ÜZERİNDE

Saldırı ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında şüphelerin DEAŞ'ı işaret ettiğini belirten Sözcü Köhler, bunu kesin olarak söylemek için henüz yeterli kanıt olmadığına da işaret etti.

Frauke Köhler, saldırıya ilişkin anti faşist gruplar tarafından internet üzerinden yapılan açıklamanın ise, çelişkilerle dolu olduğunu söyledi.

METAL PARÇALARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ

Borussia Dortmund'un takım otobüsünü hedef alan bombaların metal parçalarla güçlendirilmiş olduğu bilgisini de paylaşan Sözcü Köhler, 100 metre tesirli olan bombadan kopan bir parçanın otobüsün koltuğuna saplandığının tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın devam etmesi nedeniyle gözaltına alınan şahıs hakkında ayrıntı vermeyen Köhler, şüpheli şahıs hakkında tutuklama isteminde bulunup bulunulmayacağının soruşturma sonunda belli olacağını kaydetti

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