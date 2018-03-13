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Dortmund, Piszczek'in sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı

Borussia Dortmund, Piszczek'in sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Polonyalı futbolcu Lukasz Piszczek'in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
 
Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
 
Alman ekibin yönetim kurulu başkanı Hans-Joachim Watzke, "Reus'tan sonra Piszczek'in de sözleşmesini yenilemekten dolayı çok mutluyuz. Piszczek çok farklı bir karakter. O her zaman kazanmayı isteyen bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
 
Polonyalı sağ bek, 2010 yılında Hertha Berlin'den Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Piszczek, bu sezon takımıyla 22 maça çıktı.

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