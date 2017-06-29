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Dortmund Teknik Direktörü Peter Bosz'dan Emre Mor'a transfer izni çıktı

Menajeri Fenerbahçe ile görüşen Emre Mor'a, Borussia Dortmund Teknik Direktörü Peter Bosz'dan da transfer izni çıktı.

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Fenerbahçe Yönetimi ile Emre Mor'un menajeri Muzzy Özcan arasında gerçekleşen görüşme sonrası, tüm gözler Almanya'ya çevrildi. Alman basınına yansıyan haberlerde de Borussia Dortmund Teknik Direktörü Peter Bosz 'un, genç oyuncunun kalıcı bir şekilde ayrılmasına onay verdiği belirtildi.

Alman basınında yer alan haberde geçtiğimiz sezon kendisi gibi genç oyuncular olan Dembele ve Pulusic'in gölgesinde kalan Emre Mor'un, yapılan yeni transferlerin ardından takımdan gönderilmesine onay çıktığı belirtildi.

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Peter Bosz'un Emre Mor dışında 6 oyuncuyu daha göndermesi beklenirken, genç milli oyuncu ile Liverpool Menajeri Jurgen Klopp'un da ilgilendiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde tatili için Türkiye'ye gelen Emre Mor'un, kulüplerin anlaşması halinde İstanbul'a geçmesi bekleniyor.

Emre Mor geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 resmi maçta süre alırken, 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Sporx

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