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Dortmund'daki maç öncesi patlamayla ilgili 1 kişi göz altına alındı

Dortmund'da maç öncesi patlamayla ilgili 1 kişi göz altına alındı...

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Dün akşam Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanan Borussia Dortmund takım otobüsü bombalı saldırıya uğradığı olay ile ilgili 1 kişi tutuklandı.

Öte yandan bu akşama ertelenen maç için polis seferberlik ilan etti.

Borussia Dortmund, Monaco'yu ile evinde ağırlayacağı çeyrek final ilk maçı için yola çıktığında terör şokuyla sarsıldı.  Alman temsilcisinin stoperi Marc Bartra saldırı anında yaralandı.

Maç bugün oynanacak

Terör saldırısı nedeniyle Borussia Dortmund-Monaco maçı bugüne ertelendi. İki kulüp yöneticileri ve UEFA yetkililer, güvenlik birimleriyle görüşerek son durumu masaya yatırdı. Ortak bir noktada buluşulup, maçın bugün oynanması uygun görüldü. Karşılaşma TSİ 19.45’te başlayacak.

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