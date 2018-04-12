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Douglas Ferreira, Kayserispor'un başına bela oldu

Sarı kırmızlıların geçtiğimiz sezonun devre arasında Akhisarspor'dan transfer ettiği Douglao ücretinin ödenmemesini gerekçe göstererek eski kulübünü FIFA'ya şikayet etti.

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Edinilen bilgiye göre;  FIFA, Kayserispor'a 30 gün içerisinde Douglas Ferreira'ya (Douglao) 139.765 bin euro gecikme ücreti ödemesini kararlaştırıldı.

Sarı kırmızılıların, Douglao'ya 1 milyon 608 bin euro ücretinin ödemesi gerektiği de kararlaştırırken; bu miktarın içerisine %5'lik gecikme faizini de ekledi. FIFA, futbolcunun diğer isteklerini ise reddetti. Kayserispor, 31 yaşındaki stopere bu ödemeleri gerçekleştirmezse FIFA disiplin kurulu konuyla ilgili tekrardan devreye girecek ve yaptırım uygulayabilecek.

Skora katkı sağlayamadı!

Brezilyalı savunmacı, Kayserispor'da ligde ve kupada 5'i ilk 11, 8 maçta görev alırken skora katkı sağlayamadı.

(Ajansspor)

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