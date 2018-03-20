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Down sendromlu çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kupa

'21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' nedeniyle, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda çeşitli dereceler elde eden down sendromlu çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmasının ardından kürsüye çıkarak, kupalarını takdim etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklarla sohbet eden Erdoğan, onlara hediye verdi.

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