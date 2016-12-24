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Draxler PSG formasýyla ilk pozunu verdi

Alman yýldýz Julian Draxler, yeni takýmý PSG'nin formasýyla Bild'e poz verdi.

  • Eurosport
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Ligue 1'de son dört sezonun þampiyonu Paris St. Germain, 2016-2017 sezonunun ilk devresini ligin üçüncü sýrasýnda tamamladýktan sonra transfer harekatýna hýzlý baþladý.
 
Teknik direktör Unai Emery'nin raporu doðrultusunda hücumun iki kanadýnda da oynayabilecek bir isim arayýþýna giren baþkent ekibi, Bundesliga ekibi Wolfsburg'da forma giyen Julian Draxler ile transfer sezonu henüz açýlmadan anlaþmaya vardý. Wolfsburg ile 36 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaþan PSG, 23 yaþýndaki futbolcuyla da anlaþmaya vardý Draxler'in peþindeki Arsenal'i geride býraktý.
 
Avrupa futbolunda devre arasý transferinin ilk büyük hamlesi için kulüpler resmi bir açýklama yapýlmadý ama dün akþam PSG Sportif Direktörü Patrick Kluivert ile buluþan Julian Draxler, yeni formasýyla Bild gazetesine poz vererek PSG ile anlaþtýðýný ilan etti.
 
Almanya Milli Takýmý ile 2014 Dünya Kupasý zaferi yaþayan Draxler, bu sezon Wolfsburg formasýyla 14 maça çýktý ve 2 asist yaptý.

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