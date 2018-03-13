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Drogba kariyerini noktalama kararı aldı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli golcü, sezon sonunda kariyerini noktalayacağını yineledi.

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ABD'nin Phoenix Rising takımında oynayan Fildişi  Sahilli futbolcu Didier Drogba, sezon sonunda futbol kariyerini noktalayacağını  tekrar belirtti.

Fransız basınına açıklamada bulunan yıldız futbolcu, ABD İkinci Futbol  Ligi'nin (USL) bitiminde futbol kariyerini sonlandıracağını kaydetti.

İki gün önce 40. yaşını kutlayan Drogba, "Futbol oynamak benim için  gerçekten memnuniyet verici. Oynarken çok eğleniyorum. Şu anki kulüp  sahibi-futbolcu pozisyonumdan da memnunum. Birçok genç oyuncu etrafımda ve onlara  yardımcı olmayı seviyorum. Ancak bu sezon son. 40 yaşındayım ve futbolu  noktalamanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Drogba, geçen sene kasım ayında da futbolu bırakacağını duyurmuştu.

Ortağı olduğu Phoenix Rising'de futbol kariyerini sürdüren ve  Galatasaray'da 1,5 sene görev alan golcü futbolcu, kariyerinde Guingamp,  Olympique Marsilya, Chelsea, Şanghay Shenhua ve Montreal Impact formaları  giymişti.

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