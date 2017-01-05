Galatasaray’a sürpriz Drogba teklifi

Kolbein Sigthorsson'un sözleşmesinin feshedilmesinin ardından forvet transferi için düğmeye basan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi... 2014-2015 sezonunda Sarı- Kırmızılı formayı giyen ve herkesi kendisine hayran bırakan Didier Drogba'nın yeniden Galatasaray'a dönmesi gündemde. Alınan bilgilere göre ekim ayı sonunda ABD takımlarından Montreal Impact ile sözleşmesini fesheden 38 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı yönetime teklif edildi. Drogba'nın menajeri Thierno Seydi'nin önceki gün Galatasaray'la temasa geçtiği ve "Drogba hala futbola aç ve kariyerini sürdürmek istiyor. Galatasaray'la çok özel bir bağı var. Sezon sonuna kadar seve seve sizinle birlikte olur" dediği öğrenildi.

RIEKERINK: ÖNEMLİ OLAN YAŞI DEĞİL!

Galatasaray yönetiminin bu sürpriz öneri sonrasına büyük şaşkınlık yaşadığı ve menajer Thierno Seydi'den düşünmek için süre istediği ifade edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın konuyu teknik direktör Jan Riekerink'e aktardığı ve Hollandalı hocanın, "Yaşı önemli değil. Önemli olan fiziki durumu. Gerekli aşartırmaları yapacağım" ifadesini kullandığı belirlendi. Şu anda birçok forvetle temas halinde olan yönetimin Drogba konusunda vereceği yanıt merakla bekleniyor.

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