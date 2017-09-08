Dudu Fenerbahçe'ye gelmek için Palmieras'a baskı yapıyor
25 yaşındaki oyuncu Dudu, Sarı-Lacivertliler’e imza atmak istiyor. Ancak kulübü yönetim ile Palmeiras arasındaki görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı.
Listedeki bir diğer Brezilyalı olan Dudu, Fenerbahçe ile sıkışmıştı. Daha önce Dinamo Kiev’le başarısız bir Avrupa macerası yaşayan 25 yaşındaki oyuncu, Sarı-Lacivertliler’e imza atarak şansını bir kez daha denemek istiyor.
Ancak kulübü yönetim ile Palmeiras arasındaki görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı. Dudu’nun kulübüne baskı yapması, son günde işin bitmesini sağlayabilir.
(Fanatik)
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