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Dudu Fenerbahçe'ye gelmek için Palmieras'a baskı yapıyor

25 yaşındaki oyuncu Dudu, Sarı-Lacivertliler’e imza atmak istiyor. Ancak kulübü yönetim ile Palmeiras arasındaki görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı.

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Listedeki bir diğer Brezilyalı olan Dudu, Fenerbahçe ile sıkışmıştı. Daha önce Dinamo Kiev’le başarısız bir Avrupa macerası yaşayan 25 yaşındaki oyuncu, Sarı-Lacivertliler’e imza atarak şansını bir kez daha denemek istiyor.

Ancak kulübü yönetim ile Palmeiras arasındaki görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı. Dudu’nun kulübüne baskı yapması, son günde işin bitmesini sağlayabilir.

(Fanatik)

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