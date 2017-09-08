Dudu Fenerbahçe'ye gelmek için Palmieras'a baskı yapıyor

Listedeki bir diğer Brezilyalı olan Dudu, Fenerbahçe ile sıkışmıştı. Daha önce Dinamo Kiev’le başarısız bir Avrupa macerası yaşayan 25 yaşındaki oyuncu, Sarı-Lacivertliler’e imza atarak şansını bir kez daha denemek istiyor.

Ancak kulübü yönetim ile Palmeiras arasındaki görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı. Dudu’nun kulübüne baskı yapması, son günde işin bitmesini sağlayabilir.

(Fanatik)