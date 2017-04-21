Manchester United, Liverpool ve Lazio Talisca için 23 milyon euro'yu gözden çıkardı

Tolga ÜSKÜPLÜOĞLU / Akşam

Beşiktaş, sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan iki yıllığına kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Anderson Talisca'yı kaybetmek üzere.

Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Anderson Talisca, kısa sürede büyük yol aldı. Brezilyalı yıldız, dün akşam oynanan Beşiktaş-Lyon maçında sergilediği performans ve attığı gollerle siyah beyazlı taraftarların gözbebeği olurken, Avrupa devlerinide peşine taktı.

Vodafone Arena'da oynanan UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Lyon'a karşı üstün bir performans ortaya koyan Brezilyalı yıldız taraflı tarafsız herkes tarafından tam not aldı. Talisca'nın Fransa temsilcisi Lyon'un ağlarını iki kez havalandırması Beşiktaş'ın yarı finale çıkmasına yeterli olmadı.

Anderson Talisca'nın dün akşam Lyon karşısında göstermiş olduğu performans Avrupa devlerini adeta büyüledi. Başta Manchester United ve Liverpool olmak üzere, İtalya devi Lazio'nun Talisca'nın transferi için harekete geçtiği kaydedildi. Bu durum Talisca, Beşiktaş'tan ayrılacak mı? sorularını akıllara getirdi.

Üç kulübün Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca'nın serbest kalma maddesi olan 23 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğunu kulübü Benfica'ya ilettiği öne sürüldü.

Beşiktaş Talisca'yı 2 sezon kiralamasına rağmen bu oyuncunun sözleşmesindeki, "23 milyon Euro teklif eden bir kulüp olursa Benfica Talisca'yı satabilir" maddesi nedeniyle Brezilyalı yıldızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Beşiktaş cephesi gelişmeleri yakından takip ederken Talisca'nın gitme olasılığına karşı yeni bir plan yapacak.