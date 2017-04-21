Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Manchester United, Liverpool ve Lazio Talisca için 23 milyon euro'yu gözden çıkardı

Dün gece Lyon karşısında attığı golelrle yine kalitesini gösteren Talisca Beşiktaş'ın ellerinden kayıyor. İki İngiliz ve bir İtalyan devi Talisca için 23 milyon euro'yu gözden çıkardı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tolga ÜSKÜPLÜOĞLU / Akşam

Beşiktaş, sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan iki yıllığına kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Anderson Talisca'yı kaybetmek üzere. 

Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Anderson Talisca, kısa sürede büyük yol aldı. Brezilyalı yıldız, dün akşam oynanan Beşiktaş-Lyon maçında sergilediği performans ve attığı gollerle siyah beyazlı taraftarların gözbebeği olurken, Avrupa devlerinide peşine taktı.

Vodafone Arena'da oynanan UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Lyon'a karşı üstün bir performans ortaya koyan Brezilyalı yıldız taraflı tarafsız herkes tarafından tam not aldı. Talisca'nın Fransa temsilcisi Lyon'un ağlarını iki kez havalandırması Beşiktaş'ın yarı finale çıkmasına yeterli olmadı.

Anderson Talisca'nın dün akşam Lyon karşısında göstermiş olduğu performans Avrupa devlerini adeta büyüledi. Başta Manchester United ve Liverpool olmak üzere, İtalya devi Lazio'nun Talisca'nın transferi için harekete geçtiği kaydedildi. Bu durum Talisca, Beşiktaş'tan ayrılacak mı? sorularını akıllara getirdi.

Üç kulübün Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca'nın serbest kalma maddesi olan 23 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğunu kulübü Benfica'ya ilettiği öne sürüldü.

Beşiktaş Talisca'yı 2 sezon kiralamasına rağmen bu oyuncunun sözleşmesindeki, "23 milyon Euro teklif eden bir kulüp olursa Benfica Talisca'yı satabilir" maddesi nedeniyle Brezilyalı yıldızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Beşiktaş cephesi gelişmeleri yakından takip ederken Talisca'nın gitme olasılığına karşı yeni bir plan yapacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Suriye'deki kimyasal silah saldırısında iki ikiz yavrusunu kaybeden babayı görüntüleyen dünya basını ne dedi?

Erdoğan: Suriye'deki kimyasal silah saldırısında iki ikiz yavrusunu kaybeden babayı görüntüleyen dünya basını ne dedi?

Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

Su deposunu lüks eve çevirdiler

Su deposunu lüks eve çevirdiler

SAS komandoları Cerablus'ta kritik görevde

SAS komandoları Cerablus'ta kritik görevde

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA