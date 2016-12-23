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Şehitler anısına tüm renkler omuz omuza selam durdu

Yerli Yıldızlar, Emre, Selçuk Şahin, Mehmet Akyüz ve Selçuk İnan'ın golleriyle Yabancı Yıldızları 4-3 yendi. Yabancıların gollerini Josef ve Kweuke attı. Türkiye, dün gövde gösterisi yaptı.

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TERÖRİSTLERİN kısa bir süre önce lanet yüzünü gösterdiği Vodafone Arena'dan dün tek ses yükseldi: "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." Son dönemde yaşanan terör olaylarına karşı yerli ve yabancı futbolcuların katıldığı "Yıldızlar Karması" dayanışma maçı, Türkiye'nin dosta-düşmana karşı gövde gösterisine sahne oldu. İstiklal Marşı, saygı duruşu ve şehitler için okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arena'da bir konuşma yaptı. 
 
SANTRADA PASI ETO'O'YA ATTI
 
Şehitlerimizin çocukları, Yıldızlar Karması oyuncuları, teknik direktörler, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve kulüp başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sevgi gösterileri altında sahaya çıktı ve hep birlikte İstiklal Marşı tekrar söylendi. Sahada bulunan teknik direktör, futbolcu ve güvenlik görevlileriyle seremoniye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra orta çizgiye geldi. Futbolcular sahada ısınırken, sembolik başlama vuruşunu yapan Cumhurbaşkanı, pasını Antalyaspor'un yıldız golcüsü Samuel Eto'o'ya verdi. 
 
ÇAKIR DA ASKER SELAMI VERDİ 
 
Kadrodaki tüm futbolcuların forma giydiği maç, 30'ar dakikalık iki devre halinde oynandı. Yerli Yıldızlar'ın gollerini, 23. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu, 35. dakikada Selçuk Şahin, 43. dakikada Mehmet Akyüz ve 51. dakikada Selçuk İnan attı. Yabancı Yıldızlar'ın gollerini ise 37. dakikada Josef de Souza, 48 ve 52. dakikalarda Kweuke kaydetti. Gollerden sonra tüm futbolcular, 'Asker selamı' verdi. Futbolcuların bu hareketine FIFA kokartlı Cüneyt Çakır da eşlik etti.

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