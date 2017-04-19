Trabzonspor'un Real Madrid'in yıldızı Asensio'yu elinden kaçırdığı belli oldu

Trabzonspor'un Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Real Madrid’in Bayern Münih ile oynadığı karşılaşmada 64’üncü dakikada oyuna girdikten sonra 112'nci dakikada 4'üncü gole imza atan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Marco Asensio’nun sezon başında transfer listelerinde olduğunu söyledi.

KİRALIK GELECEKTİ

Nevzat Aydın, sosyal medya hesabı twitterdan Asensio’nun golü sonrası, ‘Ah Asensio ah’ şeklinde yaptığı paylaşıma bir taraftarın, ‘Asensio ile Bero’yu aynı ekip mi belirledi?’ sorusu üzerine, "Bütçe diye bir şey var. Asensio kiralık gelecekti" yanıtını verdi. Bilindiği gibi Aydın, devre arasında transfer komitesindeki görevinden istifa etmişti.

STAT AÇIKLAMASI

Bu arada Trabzonspor Kulübü, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde yer alan yeni stadyumun uzun süreli tahsisi konusunda görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde yer alan yeni stadyumun şirketimize uzun süreli tahsisi konusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmeler devam etmektedir. Stadyumun isim hakkı ve diğer reklam-sponsorluk yatırımları konusunda Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile olan resmi görüşmeler neticelendiğinde oluşacak nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.