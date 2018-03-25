Duncan Ferguson'dan Cenk Tosun'a övgü

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın efsanesi Duncan Ferguson, kış transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli yıldız Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu.

Ligde oynadığı son 3 maçta attığı gollerle adından söz ettirmeyi başaran ve ilk 11'de şans bulmaya başlayan golcü futbolcunun performansını değerlendiren Ferguson, Tosun'un çok çalışması takdirde başarılı olabileceğini dile getirdi.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Ferguson, "Cenk, sahaya çok iyi yerleşiyor. Premier Lig'e uyum sağlaması biraz zaman aldı ancak şu an gayet iyi durumda" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Ferguson, "Cenk'in şu anda bir kaç gol attığını açıkça görüyoruz. Umarım böyle oynamaya devam eder. Bu istekle devam edip çalışmalarını sürdürürse başarılı olabilir. Sanırım bizim için çok fazla gol atabilir" dedi.

Daha önce yaptığı açıklamada Ferguson ile yaptığı ekstra çalışmaların faydasını gördüğünü söyleyen Cenk Tosun, "Antrenmanlardan sonra Duncan Ferguson ile oyunum üzerine çalışıyorum. Ferguson bir Everton efsanesi ve bana çok yardımcı oluyor. Fiziğim ve şutum üzerine çalışıyor. Bu sayede sahada daha iyi hale geliyorum. Fiziksel olarak kendimi daha iyi hissediyorum. Premier Lig ve İngiltere'ye uyum sağladım. Dolayısıyla sahada da kendimi daha iyi hissediyorum." şeklinde konuşmuştu.

Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de oynadığı 7 maçta 4 gol attı ve son 3 lig maçında 4 gol atma başarısı gösterdi.

(Fotomaç)