Marsilya, Adriano'yu resmen istedi

Beþiktaþ'ta son geliþmeler ise sezon baþýnda Barcelona’dan transfer edilen yýldýz oyuncu Adriano Correira ile ilgili. Fransa’nýn köklü takýmlarýndan Marsilya’nýn Brezilyalý yýldýzý transfer etmek istediði ortaya çýktý.

Bir süre önce Marsilya’da Sportif Direktör olarak göreve baþlayan Barcelona’nýn efsane kalecilerinden Andoni Zubizarreta, Adriano’yu Fransýz ekibinin kadrosuna dahil etmek istediði ve bu nedenle Fransýz yetkililerin Beþiktaþ’ýn kapýsýný çaldýðý kaydedildi.

33 yaþýndaki futbolcu için oldukça istekli olan Zubizarreta’nýn, transfer dönemi kapanmadan iþi bitirmeyi amaçladýðý kaydedilirken, Beþiktaþ yönetimi ise gelen teklif sonrasý konuyu teknik direktör Þenol Güneþ’e taþýdý.

Teknik heyetin vereceði son kararýn ardýndan Adriano’nun durumunun netlik kazanacaðý öðrenilirken, Brezilyalý gitmekten yana bir tavýr koyarsa oyuncunun önü açýlacak.

Bu transferden gelecek olan para da yeni forvet transferinde kullanýlacak.

FORVETE SÜRPRÝZ BÝR ÝSÝM

Santrfor bölgesi için Demba Ba ile anlaþmaya varan ancak bu transfer için teknik direktör Þenol Güneþ'in onayýný bekleyen bekleyen Beþiktaþ'ta sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Emmanuel Adebayor'un menajerler aracýlýðýyla Beþiktaþ'a önerildiði öðrenildi. Þu anda kulüpsüz olan ve Afrika Kupasý'nda ülkesi Togo için ter döken oyuncunun bonservis bedelinin bulunmadýðý ifade edildi.

(Habertürk)