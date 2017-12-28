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Dünya Futbol Ödülleri sahiplerini buldu

Dubai Spor Konseyi, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Futbol Menajerleri Birliği'nin düzenlendiği Dünya Futbol Ödülleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde organize edilen törenle sahiplerini buldu.

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Bu yıl Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, İspanya Ligi, İspanya Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Cristiano Ronaldo, yılın futbolcusu seçildi.

Lionel Messi, Paulo Dybala, Gianluigi Buffon, Neymar, Sergio Ramos ve Kylian Mbappe'yi geride bırakan Ronaldo, 2011, 2014 ve 2016'dan sonra 4'üncü kez bu ödülü kazandı.

Diğer ödüller ise şu şekilde:

Yılın takımı: Real Madrid

Yılın teknik direktörü: Zinedine Zidane (Real Madrid)

En iyi Arap milli takımları teknik direktörü: Hector Cuper (Mısır)

Yılın ligi: İspanya La Liga

Yılın hakemi: Felix Brych

Kariyer ödülleri: Francesco Totti, Carles Puyol

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