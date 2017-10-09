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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün maçları tamamlandı

FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün maçları tamamlandı.

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C, E ve F gruplarında oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:
 
C GRUBU
 
Çekya - San Marino: 5-0
 
Almanya - Azerbaycan: 5-1
 
Norveç - Kuzey İrlanda: 1-0
 
E GRUBU
 
Danimarka - Romanya: 1-1
 
Kazakistan - Ermenistan: 1-1
 
Polonya - Karadağ: 4-2
 
F GRUBU
 
Litvanya - İngiltere: 0-1
 
Slovakya - Malta: 3-0
 
Slovenya - İskoçya: 2-2

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