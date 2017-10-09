Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün maçları tamamlandı
FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün maçları tamamlandı.
C, E ve F gruplarında oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:
C GRUBU
Çekya - San Marino: 5-0
Almanya - Azerbaycan: 5-1
Norveç - Kuzey İrlanda: 1-0
E GRUBU
Danimarka - Romanya: 1-1
Kazakistan - Ermenistan: 1-1
Polonya - Karadağ: 4-2
F GRUBU
Litvanya - İngiltere: 0-1
Slovakya - Malta: 3-0
Slovenya - İskoçya: 2-2
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