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Dünya Kupası elemelerinde toplu sonuçlar

2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bu gece 8 karşılaşma oynanırken, grubumuzdaki Hırvatistan-Kosova maçı yağış nedeniyle tatil edildi.

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TOPLU SONUÇLAR:
 
Ukrayna - Türkiye: 2-0
Finlandiya - İzlanda: 1-0
Hırvatistan - Kosova: Tatil edildi
Galler - Avusturya: 1-0
Gürcistan - İrlanda Cumhuriyeti: 1-1
Sırbistan - Moldova: 3-0
İspanya - İtalya: 3-0
İsrail - Makedonya: 0-1
Arnavutluk - Liechtenstein: 2-0
 

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