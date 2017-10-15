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Dünya Kupası vizesi alamayan Peru'da, federasyon ligleri 1 ay erteledi

2018 Dünya Kupası'na vize almayı hedefleyen Peru'da federasyon görülmemiş bir karara imza attı.

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Dünya Kupası'na katılmak için ön elemede Yeni Zelanda ile karşılaşacak olan Peru'da flaş bir karar alındı.

Peru Futbol Federasyonu, milli takımın daha iyi hazırlanması için Peru Ligi'ni 1 aylığına ertelediğini açıkladı.

Akşam

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