Dünya Kupası vizesi alamayan Peru'da, federasyon ligleri 1 ay erteledi
2018 Dünya Kupası'na vize almayı hedefleyen Peru'da federasyon görülmemiş bir karara imza attı.
Dünya Kupası'na katılmak için ön elemede Yeni Zelanda ile karşılaşacak olan Peru'da flaş bir karar alındı.
Peru Futbol Federasyonu, milli takımın daha iyi hazırlanması için Peru Ligi'ni 1 aylığına ertelediğini açıkladı.
Akşam
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