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Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası, Muğla'da yapılacak

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası, 13-15 Ekim tarihlerinde, Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı’nda gerçekleştirilecek.

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Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası, 13-15 Ekim tarihlerinde, Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyona 350 civarında güreşçinin katılacağı, final karşılaşmalarının da Ortaca Yağlı Güreşleri ile aynı gün ve yerde yapılacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, şampiyonanın 13 Ekim Cuma günü sabah 09.00'da başlayacağı, final müsabakalarının da 14-15 Ekim'de yapılacağı ifade edildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, şampiyona ile ilgili yaptığı açıklamada, organizasyonun yörenin ve ülkenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Dünyanın pek çok ülkesinden insanlar gelip buraları görecekler. Türkiye'de, özellikle bu bölgede hiçbir sorun yaşanmadığına tanık olacaklar. Tarihi ve doğal güzellikleriyle doyumsuz bir şampiyona yaşayacaklar. Ayrıca ülkemizin güvenirliliğini göstermek açısından çok güzel bir organizasyon olacak." dedi.

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası geçen yıl Hırvatistan'da düzenlenmişti.

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