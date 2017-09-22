Dünya Ralli Şampiyonası 7 yıl sonra Türkiye'de

Dün Paris’te toplanan FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından açıklanan 2018 Dünya Ralli Şampiyonası takvimine göre, Polonya’nın yerine şampiyonaya dahil edilen Türkiye, 13 yarıştan oluşan takvimin 10. yarışı olarak 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla ve çevresinde gerçekleştirilecek.

7 YIL ARADAN SONRA YENİDEN TÜRKİYE’DE

Aday olan diğer ülkeler Yeni Zellanda, Hırvatistan, Japonya, Şili, Kenya ve Güney Afrika’yı geride bırakarak takvime dahil olan ülkemiz, 2003-2010 yılları arasında Antalya ve İstanbul’da toplam 6 kez Dünya Ralli Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştı. 7 yıl sonra yeniden ülkemize dönmesiyle, Türk otomobil sporlarına büyük bir ivme kazandıracak olan ralli, aynı zamanda 2018 yılında Türkiye’de düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olacak.

BAŞKAN YAZICI “ÜLKEMİZ VE SPORUMUZ ADINA ÇOK MUTLUYUZ”

TOSFED Başkanı Serkan YAZICI konu ile ilgili; “Başta bize inanarak bu organizasyonu ülkemize yeniden getirmemizde destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze ve tüm bakanlık çalışanlarına, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza, Muğla Valimize, Ula ve Marmaris Kaymakamlarımıza, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Muğla Gençlik Spor İl Müdürümüze, Ula ve Marmaris Belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli ülkeler arasından sıyrılıp 7 yıl aradan sonra yeniden Dünya Şampiyonası takvimine girmeyi başardık. İnşallah bu organizasyon, diğer büyük organizasyonların önünün açılmasında da ülkemize yardımcı olacaktır. Ülkemiz ve sporumuz adına çok mutluyuz.” açıklamasını yaptı.​