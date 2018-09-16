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Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı Türkiye Rallisi'nde Çetibeli, Ula ve Çiçekli etapları tamamlandı

Şampiyonanın 10. ayağı Türkiye Rallisi kapsamında pilotlar Marmaris, Ovacık ve Gökçe etaplarında kıyasıya mücadele etti.

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Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Türkiye Rallisi adı altında gerçekleştirilen 10. ayağı kapsamında pilotlar Marmaris, Ovacık ve Gökçe etaplarında kıyasıya mücadele etti.

Toplam 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcunun katıldığı organizasyonun son gününde pilotlar, sabah saatlerinde Asparan'daki servis alanından çıkarak 7,14 kilometre uzunluğundaki Marmaris etabında start aldı.

Marmaris etabında virajlı ve süratli parkurun sonundaki su geçişi izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Etap, servis alanında son buldu.

Yarışın en kısa ve bir kez geçilen 8,05 kilometre uzunluğundaki Ovacık parkurunda ise pilotlar hız sınırlarını zorladı.

En hızlı ve hareketli etap olarak kabul edilen 12,65 kilometre uzunluğundaki Gökçe etabında ise ralliyi tamamlayan pilotlar adeta tozu dumana kattı. Sürüş becerisi açısından çok hızlı ve teknik bir etap olan Gökçe'de pilotlar, maksimum konsantrasyonlarını sergiledi.

Dünyaca ünlü pilotların etaplardan geçişlerini ve şovlarını bölgeye gelen çok sayıdaki yerli ve yabancı turist de yakından takip etti.

(AA)

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