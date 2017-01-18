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Dünya şampiyonu camide namaz kıldı, Twitter yıkıldı!

Britanyalı boksör Joshua'nın camiden paylaştığı fotoğraf, sosyal medyadaki İslam karşıtı ve nefret yorumlarını hortlattı. Bir Twitter kullanıcısı ünlü boksörün hemen ülkeyi terk etmesini isterken, İngiltere Başbakanı May'den Joshua'yı sınır dışı etmesini talep etti.

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Dünya ağır siklet boks şampiyonu Anthony Joshua'nın Dubai seyahatinde arkadaşlarıyla bir camiye gidip namaz kılması, sosyal medyayı sarstı.
 
Britanyalı boksör, cami içerisinde çekilmiş fotoğrafını 'İkindi namazında kardeşime katılmak harikaydı' notuyla paylaştı.
 
Müslüman olmayan Joshua'yı namaz kılarken gören bazı ırkçı ve İslam karşıtı hayranları çılgına döndü.
 
27 yaşındaki boksöre birçok hakaret tweeti atılırken, Terry Johnson isimli sosyal medya kullanıcısı İngiltere Başbakanı Theresa May'den ünlü sporcuyu sınır dışı etmesini istedi: 'Ülkemi hemen terk et, Mrs May bunu sınır dışı edin.'
 
Joshua'ya kızan birçok hayranı artık Twitter'da kendisini takip etmeyeceklerini yazdı, içlerinden biri 'Artık seni izlemeyeceğim' dedi. Bazıları ise boksörün aslında uzun süredir Müslüman olduğunu ancak bunu duyurmadığını savundu.
 
Birçok Twitter kullanıcısı ise, 29 Nisan'da Ukraynalı Klitchko ile maça çıkacak Joshua'ya rakibini destekleyeceklerini yazdı.
 
Anthony Joshua, herhangi bir dine inanmadığını ancak inançlara ilgi duyduğunu daha önce açıklamıştı.

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