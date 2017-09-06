Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Muhammet Furkan Dursun Dünya Şampiyonu oldu Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda mücadele eden milli güreşçi Muhammet Furkan Dursun, finalde karşılaştığı Rus rakibi Muhammed Evloev'i zorlu bir mücadele sonunda 5-3 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.