Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Muhammet Furkan Dursun Dünya Şampiyonu oldu
Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda mücadele eden milli güreşçi Muhammet Furkan Dursun, finalde karşılaştığı Rus rakibi Muhammed Evloev'i zorlu bir mücadele sonunda 5-3 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.
Genç güreşçi, Litvanyalı rakibini 8-4, İranlı rakibini 3-1 ve Belaruslu rakibini 3-1 yenerek geldiği finali kazanmayı başararak altın madalyaya uzandı.
Milli güreşçi, Temmuz ayında Avrupa 2'ncisi olmuştu.
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