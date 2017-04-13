Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Stevan Jovetic ile anlaşmak üzere

Daha önce M.City, İnter ve Sevilla gibi takımlarda oynayan Stevan Jovetic, Fenerbahçe'ye geliyor...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor. Sarı lacivertliler, Sevilla'da kiralık oynayan Stevan Jovetic'in peşinde. Finansal fair-play nedeniyle transferde cömert olamayacak Fenerbahçe, Jovetic'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bonservisi Inter'de bulunan Jovetic için Fenerbahçe Yönetimi'nin futbolcuya 3 milyon Euro vereceği bildirildi. Karadağlı oyuncunun ise 4 milyon Euro'dan aşağıya Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Fenerbahçe, sezon sonunda yapılacak görüşmelerden sonra transferle ilgili son kararı verecek. 1 milyon Euro'luk fark aşağı çekilirse imzalar atılacak...

BU SEZON SEVILLA'DA 14 MAÇTA 4 GOL ATTI

Jovetıc'in en büyük özelliği üstün top tekniği... Çabuk ve bitmek bilmeyen bir enerjisi var. Karadağlı futbolcu, orta sahada ve forvette oynayabiliyor... Karadağ futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Stevan Jovetic, daha önce Fiorentina, Manchester City, Partizan ve Inter'de oynadı. Bu sezon Sevilla'da 14 maçta 4 gol attı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye: Ben böyle program görmedim

Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye: Ben böyle program görmedim

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Tehlikede olan akıllı telefonlar

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

İşte Sur'un son hali

İşte Sur'un son hali

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA