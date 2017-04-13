Fenerbahçe Stevan Jovetic ile anlaşmak üzere

Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor. Sarı lacivertliler, Sevilla'da kiralık oynayan Stevan Jovetic'in peşinde. Finansal fair-play nedeniyle transferde cömert olamayacak Fenerbahçe, Jovetic'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bonservisi Inter'de bulunan Jovetic için Fenerbahçe Yönetimi'nin futbolcuya 3 milyon Euro vereceği bildirildi. Karadağlı oyuncunun ise 4 milyon Euro'dan aşağıya Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Fenerbahçe, sezon sonunda yapılacak görüşmelerden sonra transferle ilgili son kararı verecek. 1 milyon Euro'luk fark aşağı çekilirse imzalar atılacak...

BU SEZON SEVILLA'DA 14 MAÇTA 4 GOL ATTI

Jovetıc'in en büyük özelliği üstün top tekniği... Çabuk ve bitmek bilmeyen bir enerjisi var. Karadağlı futbolcu, orta sahada ve forvette oynayabiliyor... Karadağ futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Stevan Jovetic, daha önce Fiorentina, Manchester City, Partizan ve Inter'de oynadı. Bu sezon Sevilla'da 14 maçta 4 gol attı.