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Galatasaray Mario Balotelli'yi veto etti

Bu sezon Fransa Lig 1'de Nice formasıyla önemli işlere imza atan Mario Balotelli, Galatasaray'ın hocası Igor Tudor tarafından veto edildi.

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Fransa’nın Nice takımında forma giyen ve sözleşmesi sona erecek olan Mario Balotelli, menacerler tarafından Galatasaray’a önerilmişti.

Ancak teknik heyet, hem İtalyan yıldızın sorunlu bir karaktere sahip olması hem de yüksek maliyeti sebebiyle bu transferi veto etti.

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