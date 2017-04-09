Galatasaray Mario Balotelli'yi veto etti

Fransa’nın Nice takımında forma giyen ve sözleşmesi sona erecek olan Mario Balotelli, menacerler tarafından Galatasaray’a önerilmişti.

Ancak teknik heyet, hem İtalyan yıldızın sorunlu bir karaktere sahip olması hem de yüksek maliyeti sebebiyle bu transferi veto etti.