İsveçli teknik adam Sven Goran Eriksson'un Fernandao aşkı

Fenerbahçe’nin son haftalarda yeniden form tutan tecrübeli oyuncusu, Çin kulübü Shenzhen’in hayallerini süslüyor. Dünyaca ünlü teknik adam Sven Goran Eriksson, Jose Fernandao’yu transfer listesinde en tepede tutuyor.

Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında attığı gollerle çok iyi bir dönüş yapan Jose Fernandao, Çin kulübü Shenzhen tarafından yakından izleniyor.

Çin 2. Ligi takımlarından Shenzen, 2017 sezonu öncesi Sven Goran Eriksson ile yeniden bir yapılanmaya gidiyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Eriksson’a tam yetki veren ve ciddi bir ekonomik güç sunan Çin ekibi, ciddi bir transfer harekatı hedefliyor. Buna göre de Fernandao, İsveçli teknik adam tarafından listenin en tepesine alındı.

Shenzhen kulübünün, sezon sonu ve yeni yıl nedeniyle 3 Ocak 2017’ye kadar tatil olduğu, bu nedenle şu ana kadar resmi bir teklifin Fenerbahçe’ye iletilmediği kaydedildi.

Tatilin bitmesinin ardından Eriksson’un güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayacağı, resmi tekliflerin başlayacağı aktarıldı. Çin Süper Ligi’ni hedefleyen Shenzhen’in, bu sezon olmasa bile gelecek yıl öncesinde muhakkak Brezilyalı forveti almaya çalışacağı vurgulandı.

Harika döndü

Bu arada Fernandao, performasıyla göz kamaştırıyor. Fiziksel olarak güçlenen, kilo veren ve Advocaat ile yenileyen 29 yaşındaki futbolcu, İstanbul’daki yaşantısından da çok mutlu olduğu için ayrılmak istemiyor.

Brezilya’dan övgü

Menemen Belediyespor karşısında Fenerbahçe’yi 6-0’lık galibiyete taşıyan isimlerden Jose Fernandao, Brezilya’da da övgüyle karşılandı. Globo Esporte, hat-trick yapan Fernandao’nun röveşatasına vurgu yaparak, “Röveşata imzalı hat-trick” yorumunu yaptı. 28 yaşındaki forvetin başarılı görüntüsü de haberde genişçe verildi.

7: Jose Fernandao, ligde ve kupada arka arkaya çıktığı 5 resmi maçta rakip filelere 7 gol attı. Fernandao, kupada 5, ligde de 2 gol kaydetti. Jose Fernandao son dönemde yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

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