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Trabzonspor Lucas Leiva'nın işini bitirmeye çok yakın

Ünlü menajer Ahmet Bulut, Liverpool'da forma giyen Lucas Leiva'yı Trabzonspor'a getiriyor.

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Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Lucas Leiva'nın transferini bitirmek için Menajer Ahmet Bulut'a yetki verdi.

Trabzonspor, adı bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Lucas Leiva'nın transferini bitirmek için Türk Menajer Ahmet Bulut'a yetki verdi.

(Sporundibi)

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