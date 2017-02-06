Kobe Bryant'a ait hatıra eşyaları çalındı

ABD basınında yer alan haberlere göre, geçen sene 20 yıllık NBA kariyerini sonlandıran Bryant'ın 1996 yılında mezun olduğu Philadelphia kentindeki Lower Merion Lisesi'nde sergilenen hatıra eşyaları, pazar gecesi çalındı.

Polisin olayı araştırdığı ve lisedeki kamera kayıtlarını inceleyeceği belirtildi.

Lower Merion Lisesi Halkla İlişkiler Direktörü ve Bryant'ın lisede eski takım arkadaşı Doug Young, philly.com internet sitesine yaptığı açıklamada, Bryant'a ait olan bir forma, bir çift imzalı spor ayakkabısı, 1996 yılında takımın kazandığı eyalet şampiyonluğu kupası ve söz konusu şampiyonluk maçındaki basketbol filesinin okulda sergilenen bölmeden çalındığını söyledi.

Young, Bryant'ın formasının orijinal olmadığı bilgisini paylaşırken, "Bir insan eyalet şampiyonluğu kupasıyla ne yapar bilmiyorum. Fakat bizim için sergilenen bu eşyalar önemli. Çünkü çok harika anıları temsil ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Bryant, Lower Merion Lisesi'nde geçirdiği 4 sezonun ardından son yılında eyalet şampiyonluğu yakalamış ve ABD'de birçok oyuncunun yaptığı gibi üniversitede basketbol oynamak yerine doğrudan NBA kariyerine adım atmıştı.

NBA'de 20 sezon boyunca Los Angeles Lakers formasıyla toplam 5 şampiyonluk yaşayan Bryant, 2007-2008 sezonunda "En Değerli Oyuncu" (MVP) ödülüne layık görüldü. Bryant, NBA tarihinde en çok sayı atan 3'üncü oyuncu olarak geçen sezonun sonunda kariyerini sonlandırmıştı.