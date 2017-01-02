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Alex Song menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi

Bir dönem Barcelona forması da giyen tecrübeli ön libero Alex Song, Trabzonspor'a önerildi.

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Sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla başlamanın hesaplarını yapan Trabzonspor’un gündemine dünyaca ünlü bir yıldız girdi. Bir dönem Bordo-Mavili formayı başarıyla terleten ve geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ölümün kıyısından dönen Rigobert Song’un yakın akrabası Kamerunlu milli ön libero Alex Song, menajeri aracılığıyla Karadeniz ekibine önerildi.
 
Kazan’dan ayrılmak istiyor
 
Futbol kariyerine Fransız ekibi Bastia’da başlayan ve sergilediği müthiş performansın ardından Arsenal, Barcelona ve West Ham United gibi dünyanın en önemli takımlarında futbol oynama fırsatı yakalayan 29 yaşındaki deneyimli savunmacının Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Barcelona’da sözleşmesi sona erdikten sonra Gökdeniz Karadeniz’in ekibi Rubin Kazan’ın yolunu tutan Song’un menajeri, Bordo-Mavili yöneticilerle görüşerek oyuncusunun Türkiye’de oynama isteğini ilettiği belirtildi.

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