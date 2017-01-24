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Kayserispor N'guemo ile anlaşmaya vardı

Sergen Yalçın'ın takımı Kayserispor ön libero arayışlarına tecrübeli futbolcu Landry Tsafack N'guemo ile son verdi.

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Ara transferde 8 oyuncuyu renklerine katan Kayserispor, Akhisar Belediyespor’un ön liberosu Kamerunlu Joel Landry Tsafack N'guemo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
 
Futbol şube sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar, Akhisar Belediyepor’dan Daglaou’dan sonra 31 yaşındaki N'guemo ile anlaştıklarını açıkladı. Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli oyuncunun teknik sorumlu Sergen Yalçın görev verdiği takdirde perşembe günü sahalarında oynayacakları Beşiktaş'la Ziraat Türkiye Kupası maçıyla, pazar günü ligde karşılaşacakları Fenerbahçe mücadelesinde yer alabileceğini belirten Mehmet Çakmak Uyar, "Akhisar Belediyespor’da 2 sezondur top koşturan 1.73 metre boyundaki ön libero Landry N'guemo gücümüze güç katacak " dedi.
 
Fransa 1'inci Ligi'nde çıktığı 208 karşılaşmada 7 gol atıp, 7 de asist yapan Kamerunlu milli oyuncu, Avrupa liglerinde 13, UEFA Kupası'nda 8, Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında 3 defa sahaya çıktı. N'guemo, Türkiye’ye gelmeden önce sırasıyla Nancy, Celtic Glasgow, Bordeaux ve Saint-Etienne takımlarında forma giydi.

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