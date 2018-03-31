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Dursun Özbek ibra edildi

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi, Mali Genel Kurul'da mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

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Dursun Özbek'in flaş ibra konuşması!

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi, Mali Genel Kurul'da yapılan oylamanın ardından mali ve idari yönden ibra edildi. Dursun Özbek, kararın ardından kürsüye gelerek, "Değerli Galatasaraylılar, hepinizi çok seviyorum. Yaşasın Galatasaray, yaşasın! Re re re, ra ra ra, Galatasaray, Galatasaray, Cim Bom Bom." dedi ve üyeleri alkışladı.

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