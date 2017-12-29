Dursun Özbek, Abdürrahim Albayrak'ı listesine girmeye ikna etti

Galatasaray'da yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde Dursun Özbek'ten sürpriz hamle.

Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirerek başkanlık yarışında eli bir hayli güçlenen Dursun Özbek, yönetim listesini oluştururken de boş durmuyor.

Geçmişte elde edilen başarılarda büyük oynadığı etkin rolle büyük pay sahibi olan Abdürrahim Albayrak'ı listesine eklemek isteyen başkan Özbek, tecrübeli yöneticiyi de yönetim kuruluna aldı.

Geçtiğimiz günlerde 'Hiçbir adayın listesinde yokum' açıklamasını yapan Albayrak'la sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Dursun Özbek, 'Mayıs 2018 bizim için çok önemli, güçlü bir takım ve yönetim oluşturmak istiyorum. Bu yüzden yeni yönetimimde sen de olmalısın. Sen olmazsan olmaz' dediği öğrenildi.

Her fırsatta Galatasaray sevgisini gösteren Abdürrahim Albayrak'ın Özbek'in bu sözlerinden sonra hayır diyemediği ve yeni yönetimde olmayı kabul ettiği öğrenildi.

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