Dursun Özbek: Ara transfer döneminde Asamoah'ı kadroya katabiliriz

Galatasaray'da yeni transferler, Denayer, Carrasso ve Latovlevici için imza töreni düzenlendi. Başkan Dursun Özbek başka transfer yapmayacaklarını söyledi.

DURSUN ÖZBEK: 'TRANSFERİ BİTİRDİK'

İmza töreni, Türk Telekom Stadı'nda yapıldı. Kısa bir konuşma yapan başkan Özbek, "3 yeni futbolcumuzla yaz sezonu transferini Galatasaray olarak bitirdik. Takıma büyük katkı yapacaklarından şüphemiz yok. Asamoah evet yapmak istediğimiz bir transferdi ancak kulübü vermedi. Asamoah hakkındaki istediği devam etmektedir. Ara transferde istediği tekrarlayabiliriz." dedi. Gelen Arda Turan sorusu üzerine Başkan Özbek, "Biz şu an transfer sezonunu kapattık. " diye cevap verdi..

Başkan Özbek'in konuşmasının ardından Denayer, Latovlevici ve Carraso yeni sözleşmelerini imzaladı.

"TUDOR, BENİ TRANSFER ETTİ ÇÜNKÜ..."

Latovlevici, imza töreninde "Tudor beni Karabük'ten tanıyordu. Galatasaray'a gelmeden önce onunla bir görüşmem olmadı. Oradaki performansımdan dolayı beni Galatasaray'a aldı. Bence sistemle ilgiliydi. Hagi ve Popescu tartışmasız Galatasaray'da oynayan en iyi Rumen oyuncular oldu. Umarım ben de onlar gibi olurum. Çok farklı takımlarda oynama şansı buldum ve hepsinde kendi oyunumu oynadım. Bence başarımın sırrı her zaman çok çalışmam oldu. Burada da çok çalışmam ve sisteme hızlıca alışmam gerekiyor" dedi.

DENAYER: "TUDOR İSTERSE OYNARIM"

Galatasaray'a olan sevgisinin nedeni sorulan Jason Denayer, "Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Burada kendimi iyi hissetmemin sebebi, bana burada iyi davranılması." dedi.

"Igor Tudor görev verirse, sol bek oynar mısın?" sorusuna da yanıt veren Denayer, "Solda oynamak benim tercihim değil ama hoca böyle bir karar verirse, neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

CARRASSO: "TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM...

Cedric Carrasso ise, "Türkiye'den teklif aldım ama detaylara girmeyeceğim. Şu an bunları konuşmanın önemi yok." dedi.