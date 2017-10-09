Dursun Özbek: Aslan parçaları motive olmuşlar

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, dün akşam Riva'da yarı final maçını izlediğini aktararak, "Yarı final de çok heyecanlıydı. Sayın Bakanım çok net söyledi; Aslan parçaları. Motive olmuşlar, Türkiye için mücadele ediyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Onlara bu gece için çok teşekkür ediyorum. Birliğimizin çimentosu oldular bu akşam. Daha güzel zaferler nasip olur inşallah" dedi.