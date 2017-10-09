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Dursun Özbek: Aslan parçaları motive olmuşlar

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın final karşılaşmasında Ampute Futbol Milli Takımı, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

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Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, dün akşam Riva'da yarı final maçını izlediğini aktararak, "Yarı final de çok heyecanlıydı. Sayın Bakanım çok net söyledi; Aslan parçaları. Motive olmuşlar, Türkiye için mücadele ediyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Onlara bu gece için çok teşekkür ediyorum. Birliğimizin çimentosu oldular bu akşam. Daha güzel zaferler nasip olur inşallah" dedi.

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