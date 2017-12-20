Dursun Özbek: Devre arasından önce yeni teknik direktörü açıklayacağız

Giresun Üniversitesi'nde düzenlenecek olan bir panele katılan Özbek burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

'Bizim sayın Tudor'la ilişkimizin resmen bitmesi bu akşam oluyor. Karşılıklı bugün fesh ediyoruz anlaşmayı. Buradan bütün Galatasaray camiasına vereceğim mesaj şu. Devre arası kampı ne olacak, transfer dönemi geliyor diye kimsenin endişesi olmasın. En iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edecek bir antrenör arayışındayız. Devre arasına kalmadan, takımın başına getireceğiz"

Önceliklerinin seçim olmadığını vurgulayan Özbek, "Galatasaray'ın bu hafta sonu bir maçı var. Galatasaray'ın önceliği olan konuları önce halledeceğiz, sonra seçim çalışması var. Seçim aile içinde olduğu için, öncelik Galatasaray Spor Kulübü'nün ihtiyaçlarıdır" dedi.

Futbolcuların teknik direktör Tudor ile yolların ayrılmasından etkilenip etkilenmediği sorusuna ise Galatasaray başkanı, "Oyuncuların hepsi profesyonel, profesyonel hayatta gelmeler gitmeler vardır. Etkilenmeleri mümkün değil, profesyonel hayat böyle. Kendileri de gidebilir, hoca da gidebilir, deneyimli bir takımımız var. Ben onları etkilenmiş görmedim. Çıkıp antrenmanlarını yapıyorlar.' ifadelerini kullandı.

Terim sorusuna cevap vermedi

Fatih Terim ile ilgili soruya ise Tudor, "Bugünün gündemi onur ödülleri. Ben isterim ki onun ile ilgili sorsanız, antrenör gündemi ilerleyen günlerde belli olur" cevabını verdi.