Dursun Özbek: Feghouli'nin cezasıyla ilgili gereken itirazımızı inceledikten sonra yapacağız

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Şebinkarahisar Sempozyumu'na moderatör olarak katıldı. Panel sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Galatasaraylıyım. Sportif manada da iyi gidiyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bundan sonra bu gidişimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"CEZAYLA İLGİLİ GEREKEN İTİRAZIMIZI YAPACAĞIZ"

Süper Lig'in 10. haftasındaki deplasmandaki Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Sofiane Feghouli'ye verilen 3 maçlık cezaya da değinen Başkan Özbek, "Şahsen cezayı duydum fakat bana cezanın hangi maksatla verildiği konusunda bilgi ulaşmadı. Bugün bilgim olacak. Dolayısıyla biz de konuyla ilgili gereken itirazımızı inceledikten sonra yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.