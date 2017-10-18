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Dursun Özbek: Galatasaray'da başarının gelmesi mali yapının düzelmesinin bir eseridir

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, elde ettikleri başarının mali yapıdaki düzelmenin eseri olduğunu söyledi.

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Özbek, sarı-kırmızılı kulüp ile Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi  arasında yapılan iş birliği anlaşmasının, üniversitenin Bağcılar kampüsünde  düzenlenen imza törenine katıldı.

Tören öncesinde düzenlenen panelde öğrencilerin sorularını yanıtlayan  Özbek, kulübün mali yapısını düzeltmek için çeşitli projeleri hayata  geçirdiklerini dile getirerek, "Hangi düzeni kurarsanız kurun eğer bozuk bir mali  yapıyla yürüyorsanız başarı şansınız yok. Kulübün sürdürülebilir bir mali yapısı  olması gerekiyordu. Bu manada gayrimenkullerin geliştirilmesi suretiyle bir  çalışma yaptık. Bu projeler başarıyla sürmektedir. Galatasaray'da başarının  gelmesi mali yapının düzelmesinin bir eseridir. Sabırla bu projeleri takip ediyor  ve sürdürüyoruz. Hiç endişe etmeyin Galatasaray çok iyi yolda. Galatasaray kısa  zamanda bu projelerin meyvelereni toplamaya başlamıştır. Daha güzel günler bizi  bekliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin futbolda Avrupa'nın gerisinde olduğunu aktaran Özbek,  "Türkiye, aradaki farkı çabuk kapatmak zorunda. Bu ülkelerde futbolun oynandığı  tarz ile Türkiye'de oynanan tarz belli. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür  etmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız futbol sevdalısı ve eski bir futbolcu. Türk  futboluna büyük değer ve destek veriyor. Her böldede çok modern statlarımız var.  Sayın Cumhurbaşkanımız futbolumuzun gelişmesinde ve büyümesine büyük katkı  sunuyor." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, Süper Lig'de 22 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile  yapaçakları derbi maçla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Özbek, konuyla ilgili  "İki takım yüz yıldır oynuyor ve yüz yıllarca da oynayacak. Bırakalım kendi  akışında gitsin." dedi.

Bir öğrencinin, "Başkanım, takımın, Östersunds'a elemesinden sonra  totem yapmak için maçları statta izlemediğinize yönelik haberler yazıldı. Derbide  statta olacak mısınız?" şeklindeki sorusuna gülümseyen Özbek, başka soru  sorulmasını istedi.

Aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olan Özbek, sporda şiddet  ve ırkçılığı önlemek için çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Sporun içindeki  provokatif konulara el atmak lazım. Cezanın bireyselleştirilmesi hususu üzerinde  çalışıyoruz. Yasada bu konuda değişiklikler yapılabilir. Yeni yapılan  statlarımızda şiddete bulaşanları tespit etmek mümkün. Bu kişilerin tespit  edilmesi ve spor müsabakalarından uzaklaştırılmasıyla şiddetin büyük ölçüde  engellenebileceğini düşünüyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın istediği  doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Şiddet spora yakışmıyor."  değerlendirmesinde bulundu.

Panelin ardından yapılan iş birliği anlaşması imzalandı. Galatasaray  Kulübünün sporcuları ve çalışanlarının ağız ve diş sağlığını kapsayan anlaşmaya,  Dursun Özbek, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile  üniversite rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan imza attı.

Törende Prof. Dr. Çağrı Erhan, Özbek'e, Altınbaş Üniversitesi 15  Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Ormanı'na dikilmek üzere 21 adet fidan sertifikası  hediye etti.

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