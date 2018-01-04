Dursun Özbek: Kimle konuşuyorsam endişe var

Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, VAR sisteminin anlatımında seçilmiş örneklere bakıldığında sistemin faydalı olduğunu anlamanın mümkün olduğunu dile getirdi. Sahada bütün pozisyonların video anlatımında gösterildiği kadar açık ve net olmadığına değinen Özbek, "Pozisyonlar burada görüldüğü kadar net teşhis konulacak durumda olmayabilir. VAR sistemi, futbol her zaman tarif edildiğinde hatalar oyunu olması özelliğiyle anlatılır. Kimle konuşuyorsam endişe var. VAR sistemi bazı spor dallarında oynanıyor. Voleybol tenis gibi durarak oynanan oyunlarda başarılı uygulaması görülüyor ama futbol sürekliliği arz eden, durdukça zevkini kaybeden bir oyun. Herkesin taşıdığı endişe var. Acaba futbolun hızını keser mi futbolun görselliğini akıcılığıyla verdiği keyfi engeller mi diye endişe duyulduğunu görüyoruz" diye konuştu.

'ADALETLİ OLACAKLARINDAN EMİNİM AMA GÖZLERİNİN AÇIK OLMASI ŞARTIYLA'

Sahada hakem ve oyuncu olmak üzere iki aktöre, VAR sistemiyle üçüncüsünün eklendiğini kaydeden Özbek, şunları söyledi:

"Biz bunu önümüzdeki sezon uygulamaya geçeceğimiz VAR sistemiyle göreceğiz. Her şeye rağmen 2018-2019 sezonunda yeni sisteme geçileceği için Türk futboluna faydalı olmasını temenni ediyorum. Hakem kelimesinin kelime anlamına bakıldığında çok önemli husus içerir. Hakem adaleti dağıtır. Adalet sarayına girdiğiniz zaman kadın heykeli var. Bir elinde terazi, bir elinde kılıç var, gözleri de bağlı. Futbolda terazi doğru, kılıç da doğru ama gözlerimizin açık olması lazım. Onun için hakemlerimize ikinci yarıda başarı diliyorum. Adaletli olacaklarından eminim ama gözlerinin açık olması şartıyla."

DHA