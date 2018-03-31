Dursun Özbek: Ne Galatasaray'ın ayağına sıkarım, ne de köstebek olurum

Galatasaray Kulübü'nün 2018 yılı olağan mali genel kurulunda Sarı-Kırmızılılar'ın eski başkanı Dursun Özbek, önemli açıklamalarda bulundu.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede kürsüye çıkan başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

'Bu kadro sadece 6 M €'ya kurulmuş oldu'

"Galatasaray'ın 36. başkanı olarak sizlere hizmet ettim. Bunun gururunu yaşıyorum. 2015 Mayıs ayında seçildikten sonra yönetim kurulu arkadaşlarımızla oturup çalışmaya başladık. Şampiyonluğa koşan bir kadro oluşturduk. Şu anda lider durumdayız. Mayısta da inşallah şampiyonuz. Yarınki Trabzonspor maçında da galibiyeti alan taraf olacağız. 2,5 yılda 66 M €'luk satış yapmışız, 72 M €'luk transfer yapmışız. Sadece 6 M €'ya bu kadro kurulmuş oldu."

'Riva'dan gelecek para Galatasaray'ın hasılatı'

"Riva ve Florya projelerinde bana büyük destek verdiniz. Galatasaray'a en fazla yarar sağlayacak projeyi yaptığımıza inanıyorum. Bizim Riva'dan beklediğimiz, Galatasaray kasasına girecek para, şu anda alınan asgari değer 762 milyon. Bunun 1 milyarlara doğru seyretmesi kaçınılmaz rakam. Riva bizim malımız. Riva'dan elde edilecek hasılat Galatasaray'ın hasılatı. Riva ve Florya projelerinde detaya girmemizin sebebi şu. Biz ilk tarihten itibaren 508 milyon TL'lik bir temlik aldık. Biz o zaman bu paranın nakit olarak Galatasaray'ın kasasına girmesini istedik."

'TT Stadı'nda hiçbir hakkımız yoktu!'

"SPK'nın duyurusuyla sermayemizin 540 milyon dolara çıkmasından sonra Galatasaray'a nefes aldıran, çok katkı veren bir mebladır. Biz kaynaklarımızı kullanmasaydık, bunları gündeme getirmeseydik, bu sermaye artışı olabilir miydi? 15 bin kapasiteli kapalı spor salonu için ruhsatımızı aldık. Projemiz hazır. Temelini atmak kaldı. TT Stadı'nda hiçbir hakkımız yoktu. Birisi gelip 'Kardeşim sizin burada ne işiniz var, çıkın' dese ertesi gün kapıdayız. Ankara'da yaptığımız görüşmeler sonucunda 49 yıllık intifa hakkı tapusunu aldık."

'UEFA'yla yaptığımız bir anlaşmamız yok'

"Şampiyon olduğumuz ile olmadığımız sezon arasında 30 milyon euro'luk fark var. Bizim UEFA'yla yaptığımız bir anlaşmamız yok. İnşallah bu 4 yıllık anlaşma yapılır. Ancak bu anlaşmaya uymak zorundasınız, uymazsanız çok kötü."

'Ben Galatasaray'la var oldum'

"Canımı sıkan şahsıma ait bazı söylentiler var. Yönettiğim bir şirket Galatasaray'a 91 milyon TL kasa kolaylığı yaptı. Benim dönemimde mi yaptı, hayır Aysal döneminde yaptı. Ben o zaman ne başkandım, ne de yönetim kurulu üyesi. Ben Galatasaray'la var oldum. Galatasaray'la bu hale geldim, Galatasaray sayesinde servet sahibi oldum. Geçmişte kasa kolaylığı yapan başkanlarımız bu şekilde tartışıldı mı? Galatasaray'a hizmetin sınırı yok. Paranız varsa kasa kolaylığı yapabilirsiniz. Biz Galatasaray'a olan kasa kolaylığını Galatasaray'da gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle yapıyoruz. Eşim ve kardeşim de burada. Onlara vasiyet ettim. Galatasaray'a yapabildiğinizi yapın, Galatasaray'dan kasamıza 5 kuruş para girmez. Ne Galatasaray'ın ayağına sıkarım, ne de Galatasaray'a köstek olurum. Tabii ki temliklerden vazgeçeceğim. "

(Fanatik)