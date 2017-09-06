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Dursun Özbek: Sadece İstiklal Marşı okuyor diye Türk futbolculara neden milyon Euro'lar ödeyelim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray’a medyada algı operasyonu yapıldığını ve getirilmek istenen yabancı sınırlamasındaki asıl hedefin Galatasaray olduğunu söyledi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten bomba açıklamalar

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun Ukrayna’ya 2-0 yenildiğimiz maçın ardından ‘Yabancı Sınırlaması gelsin’ açıklamalarından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in 'konuyu masaya yatıracağız' ifadelerinin Süper Lig'de bazı kulüpleri oldukça rahatsız ettiğini yaptığımız özel haberle manşetlere taşımıştık. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yapılan açıklamalardan sonra sessizliğini bozdu.

İstiklal Marşı okuyabiliyor diye….

Kaynağımızdan aldığımız bilgilere göre Sezona yaptığı 8 yabancı futbolcu transferinden sonra fırtına gibi giren Galatasaray’ın önünü kesmek istediklerini söyleyen Özbek, “Sadece İstiklal Marşı okuyor diye Türk futbolculara neden milyon Avro’lar ödeyelim. Milli takımdaki sorun kendini geliştiremeyen Türk futbolcularda. Formayı hak eden giyiyor. Bizde dışarıya milyon Avro’ları ödemek istemeyiz ancak şu anki şartlar bunu gerektiriyor” dediği iddia edildi.

Türk futbolcularının antrenmanlarına dikkat etmediğini vurgulayan Özbek;

“Türk futbolcular clublerde vakit öldüreceklerine, antrenmanlarına dikkat etsinler. Futbolu hobi olarak değil meslek olarak ifa etmeyi öğrensinler. Dünyada ilk ona giren futbolcuların başarılı olmalarının sırrı, yaptıkları işi ciddiye almaları ve gereken önemi vermeleridir. Medyada Galatasaray’a algı operasyonu yapılıyor. Biz de yapılan bu algıya karşı her türlü önlemi alacağız.” dedi.

“Konuyu beIN SPORTS yöneticilerine taşıyacağız”

Özbek, Galatasaray’ın başarılar kazandığı her dönemde gelen yabancı sınırlamasıyla sabote edildiğini belirterek, “Konuyu beIN SPORTS yöneticileriyle de konuşacağız. Taraftarlar da yabancı sınırlaması gelmesini istemiyor.“ dediği dile getirildi.

Sonsayfa

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